Il grande tennis torna protagonista a Wimbledon con il primo turno in fermento: Fognini si prepara a sfidare Alcaraz nel match clou del pomeriggio, mentre sette italiani affollano i campi di Londra. Tra emozioni e tensioni, non mancano i malumori di Jannik e le speranze di altri talenti tricolore. Il torneo è appena iniziato, ma già promette spettacolo e sorprese da non perdere. Restate sintonizzati per vivere ogni colpo di scena in diretta.

Sette gli italiani in campo nei singolari: il primo a debuttare è Bellucci con il padrone di casa Crawford. Alle 14:30 Fognini inaugura il centrale contro il campione uscente Alcaraz. In campo anche Paolini tra le donne, poi Berrettini, Darderi, Arnaldi e Zeppieri.

Fognini, Wimbledon in salita: super sfida con Alcaraz al primo turno - Un inizio di Wimbledon 2025 da sogno... o forse da incubo? Fabio Fognini si trova di fronte a una sfida epica contro Carlos Alcaraz, il numero due del mondo e campione in carica a Londra.

