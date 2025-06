Wimbledon la corsa di Sinner inizia con il derby contro Nardi | le quote

Wimbledon segna l'inizio della corsa di Jannik Sinner, che affronta il derby italiano contro Nardi al primo turno. Con un cammino finora impeccabile nei match con avversari italiani, il giovane talento punta a raggiungere il suo quarto Slam. Le quote sorridono a Sinner: la sua vittoria si prospetta come un passo deciso verso il sogno più grande nel mondo del tennis.

Primo turno abbastanza agevole per Jannik che nei precedenti 14 confronti con tennisti italiani non ha mai perso: l'obiettivo è il quarto Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, la corsa di Sinner inizia con il derby contro Nardi: le quote

Carlos Alcaraz accorcia su Jannik Sinner nella corsa al numero uno del ranking ATP. Wimbledon sarà decisivo per determinare chi comanderà il tennis mondiale. La situazione e la proiezione in vista dello Slam ? https://buff.ly/6OROmrK Vai su Facebook

QUESTA CORSA, QUESTO PUNTO, QUESTI APPLAUSI Jannik è un guerriero che non molla mai, e anche in questo punto ce l'ha ricordato #Tennis #RolandGarros #Sinner Vai su X

