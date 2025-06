Wimbledon Fognini si arrende al 5° set ma non si piega ad Alcaraz | e il pubblico inglese gli tributa l’onore delle armi

Wimbledon, Fognini si arrende ma non si arrende mai. In uno spettacolare match durato oltre quattro ore, il campione italiano ha sfidato l’attuale numero 1 al mondo, Alcaraz, dimostrando resilienza, cuore e generosità. Il pubblico inglese, riconoscente, gli tributa l’onore delle armi, rendendo questa battaglia un esempio di sportività e tenacia. Fabio Fognini si conferma un grande, un vero leone in campo che, anche nella sconfitta, ha lasciato il segno.

Un grande, incedibile Fabio Fognini lotta come un leone, esempio resilienza e generosità, e si arrende solo al quinto set a Carlos Alcaraz al primo turno di Wimbledon: 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1, in quattro ore e 26 minuti, il punteggio in favore del vincitore delle ultime due edizioni dei Championships, che accede al secondo turno e incontrerà il qualificato Oliver Tarvet, oggi vittorioso sul qualificato Riedi. Wimbledon, Fognini si arrende ma non si piega ad Alcaraz. Fabio Fognini saluta il primo turno di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso da oggi sull’erba dell’ All England Club di Londra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Wimbledon, Fognini si arrende al 5° set ma non si piega ad Alcaraz: e il pubblico inglese gli tributa l’onore delle armi

