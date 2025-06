Wimbledon Fognini sfiora l' impresa epica Alcaraz batte l' azzurro solo al quinto set dopo una maratona

Un match epico tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz ha infiammato Wimbledon, con il nostro azzurro che ha sfiorato un'impresa storica. Dopo una battaglia lunga cinque set, l’iberico si è imposto al quinto, lasciando il pubblico senza fiato. L’onore di condividere il campo con il numero 2 del mondo ha emozionato anche Alcaraz, che ha elogiato il suo avversario. Un incontro che resterà nella memoria degli appassionati di tennis.

Fabio Fognini ha sfiorato l'impresa giocando alla pari con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che ha dovuto lottare punto a punto per superare il primo turno del torneo di Wimbledon, dopo cinque set. Risultato dell'incontro a favore dello spagnolo 5-7, 7-6, 5-7, 6-2, 1-6. Alcaraz: "Un onore condividere il campo con lui" «Non capisco perché questo sia il suo ultimo Wimbledon, potrebbe giocare.

