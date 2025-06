Wimbledon Fognini lotta e fa sognare con Alcaraz | DIRETTA

Una gara stupenda di Fabio Fognini che gioca alla pari contro il numero due del mondo, Carlos Alcaraz: ecco il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, Fognini lotta e fa sognare con Alcaraz | DIRETTA

In questa notizia si parla di: fognini - alcaraz - wimbledon - lotta

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

L’All England Club si prepara per la 138ª edizione di Wimbledon. Nel singolare maschile si rinnova il duello tra Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz, da due anni re indiscusso di Londra. I due sono ai lati opposti del tabellone e, caso vuole, che debutteranno contr Vai su Facebook

Wimbledon, Fognini lotta e fa sognare con Alcaraz | DIRETTA; Wimbledon oggi in diretta, in campo Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 3-4: break e controbreak nel 3° set. Medvedev eliminato; LIVE Wimbledon, la prima giornata: ora Fognini-Alcaraz 5-7, parità 2-2 nel secondo set. Medvedev out.

Fognini show contro Alcaraz a Wimbledon: l'italiano fa un punto incredibile e Beckham reagisce così - Invece, il primo turno di Wimbledon contro Fabio Fognini si è trasformato in un match bellissimo e tremendamente complicato per lo ... Riporta leggo.it

Beckham incredulo mentre vede Fognini far impazzire Alcaraz a Wimbledon: la sua reazione è virale - Fabio Fognini ha fatto schizzare in piedi tutti gli spettatori presenti sugli spalti ... Secondo fanpage.it