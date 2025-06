Wimbledon | Fognini da applausi Alcaraz si impone solo al quinto set I risultati degli italiani

Un torneo di Wimbledon ricco di emozioni e sorprese: Fabio Fognini incanta il pubblico con una prestazione da applausi, portando Alcaraz al quinto set, mentre gli italiani festeggiano i risultati ottenuti. Nonostante la sconfitta di Fognini, la partita ha dimostrato il valore e la tenacia dell’azzurro, protagonista di uno spettacolo indimenticabile. E ora, si guarda avanti, perché il tennis italiano non si ferma qui...

Londra, 30 giugno 2025 – Applausi per Fabio Fognini, che riesce a portare carlos Alcaraz fino al quinto set nel match d'esordio del torneo di Wimbledon. L'azzurro ha giocato un match di grande livello crollando solo alla fine. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, ha avuto ragione del 'Fogna', 38 anni, solo dopo oltre 4 ore, con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. La partita nel quinto set è stata anche sospesa per il malore in tribuna di uno spettatore in modo da permettere i soccorsi. Il vincitore delle ultime due edizioni dei Championships accede al secondo turno e incontrerĂ Â il qualificato Oliver Tarvet, oggi vittorioso sul qualificato Riedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net