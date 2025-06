Wimbledon Fognini-Alcaraz | allo spagnolo il primo set La diretta | Sinner punta Carlitos | la villetta del numero 2 i malumori di Jannik

L’atmosfera a Wimbledon si riscalda con sette italiani pronti a sfidarsi sui campi sacri del tennis. Tra emozioni e sfide avvincenti, il primo match vede Bellucci contro Crawford, mentre alle 14:30 Fognini si affronta con il campione in carica Alcaraz. La giornata promette grandi emozioni, con Jannik in cerca di riscatto e tanti occhi puntati sui nostri protagonisti. Segui con noi le dirette e vivi ogni momento di questa storica impresa italiana.

Sette gli italiani in campo nei singolari: il primo a debuttare è Bellucci con il padrone di casa Crawford. Alle 14:30 Fognini inaugura il centrale contro il campione uscente Alcaraz. In campo anche Paolini tra le donne, poi Berrettini, Darderi, Arnaldi e Zeppieri.

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

