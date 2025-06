wimbledon fognini alcaraz 16 anni e 20 milioni di euro di differenza

Un duello epico tra due mondi opposti: il giovane talento di Carlos Alcaraz, 16 anni e 20 milioni di euro di differenza rispetto all'esperienza e ai trionfi di Fabio Fognini, veterano di 38 anni. L’edizione 138 di Wimbledon promette emozioni forti, dove il presente si scontra con il passato in un confronto che potrebbe scrivere nuove pagine di storia. La sfida tra generazioni sta per cominciare…

L’edizione numero 138 di Wimbledon si apre con una sfida generazionale tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini. Come da tradizione il campione in carica giocherà sul Campo Centrale già nella giornata inaugurale e affronterà il veterano italiano in un incontro che mette a confronto due carriere diametralmente opposte per età , risultati e guadagni. Carlos Alcaraz, 22 anni, affronta Fabio Fognini, 38 anni, in quella che con ogni probabilità sarà l’ultima partecipazione del tennista ligure a Wimbledon. Nonostante i sedici anni di differenza, i due condividono un dato singolare: entrambi hanno ottenuto 18 vittorie a Wimbledon e 71 successi complessivi negli Slam. 🔗 Leggi su Quifinanza.it