Wimbledon emozione Fognini | lotta come un leone e cede ad Alcaraz solo al 5° set

L’atmosfera al Centrale di Wimbledon è infuocata mentre Fognini, combattente straordinario, lotta come un leone contro Alcaraz. Dopo oltre 4 ore e mezza di battaglia appassionante, il talento italiano cede solo al quinto set, lasciando il pubblico in estasi. Applausi scrosci e un rispetto profondo per l’azzurro: un vero esempio di tenacia e passione nel cuore di uno dei tornei più prestigiosi del mondo. La vittoria, però, sorride a Carlos.

Applausi a scena aperta per il tennista azzurro: al termine della sfida, il centrale è tutto per lui. Ma dopo più di 4 ore e mezza Carlos è riuscito ad imporsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, emozione Fognini: lotta come un leone e cede ad Alcaraz solo al 5° set

