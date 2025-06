Wimbledon dice addio ai giudici di linea ora accompagneranno i tennisti in bagno Times

Per la prima volta in 148 anni, Wimbledon abbandona i giudici di linea e si affida interamente alla tecnologia Hawk-Eye, rivoluzionando il modo di giocare e di arbitrare. Questa svolta epocale, condivisa con US Open e Australian Open, segna un passo avanti verso il futuro del tennis, ma anche solleva dibattiti e reazioni contrastanti tra tradizione e innovazione. Un cambiamento che potrebbe cambiare per sempre il volto dello sport.

Wimbledon dice addio ai giudici di linea: ora accompagneranno i tennisti in bagno (Times) Per la prima volta nei suoi 148 anni di storia, il torneo di Wimbledon vedr à l’assenza dei giudici di linea, affidandosi completamente alla tecnologia Hawk-Eye per le chiamate cruciali. Questa storica decisione allinea Wimbledon agli US Open e agli Australian Open; sta segnando un’evoluzione significativa nel mondo del tennis e suscita ovviamente reazioni contrastanti tra addetti ai lavori e appassionati. Solo al Roland Garros di Parigi resistono ( “Quando i giocatori ci diranno che non vogliono più i giudici di linea, ci adegueremo” ha detto il presidente della Federtennis francese nell’articolo riportato da Il Tennis Italiano ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wimbledon dice addio ai giudici di linea, ora accompagneranno i tennisti in bagno (Times)

Wimbledon 2025, aumenta il montepremi e spariscono i giudici di linea dopo 147 anni - Wimbledon 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, con un incremento del 7% del montepremi che raggiunge i 53,5 milioni di sterline e innovazioni rivoluzionarie come l'eliminazione dei giudici di linea, sostituiti da un sistema elettronico in tempo reale.

Wimbledon dice addio ai giudici di linea: "Tecnologia sufficientemente affidabile" - Un'altra grande novità per l'edizione 2025 di Wimbledon, che prenderà il via lunedì 30 giugno e si concluderà con la finale maschile domenica 13 luglio. Secondo msn.com

Wimbledon 2025, Jannik Sinner: montepremi in crescita, niente giudici di linea e finali con orari innovativi - Tutte le novità di Wimbledon 2025: montepremi record da 53,5Â M£, addio ai giudici di linea, finali con orari spostati alle 16. Segnala msn.com