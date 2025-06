Wimbledon cuore Fognini Alcaraz lo batte al 5° set | Non ci credo che sia il suo ultimo Sinner punta Carlitos i malumori di Jannik

L’atmosfera a Wimbledon si infiamma con emozioni e sorprese: Fognini, Alcaraz, e gli italiani in campo regalano spettacolo. Jannik mostra i malumori, mentre Berrettini si difende a fatica. Oggi sette azzurri sfidano il destino tra vittorie e sconfitte, riportando l’Italia nel cuore di uno dei tornei più prestigiosi del mondo. L’attesa è alle stelle: cosa ci riserverà il prossimo set?

Sette gli italiani oggi in campo nei singolari: in questo momento Berrettini un set pari con Majchrzak. Medvedev, Rune e Tsitsipas sconfitti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, cuore Fognini, Alcaraz lo batte al 5° set: «Non ci credo che sia il suo ultimo» Sinner punta Carlitos, i malumori di Jannik

In questa notizia si parla di: wimbledon - cuore - fognini - alcaraz

Che cuore e classe Fognini! Lotta alla pari contro Alcaraz sul Centre court di Wimbledon, cedendo al quinto set dopo oltre quattro ore di tennis stellare Vai su X

Oggi inizia Wimbledon, Sinner punta Alcaraz (oggi contro Fognini): la villetta del numero 2, i malumori accantonati di Jannik. «Ho altro da pensare...» Vai su Facebook

Wimbledon, emozione Fognini: lotta come un leone e cede ad Alcaraz solo al 5° set; Fabio Fognini è uno spettacolo a Wimbledon, ma Carlos Alcaraz passa al quinto set di un match supremo; Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7, Carlos vince il terzo set; Medvedev, Tsitsipas e Rune ko. Bellucci vince, Darderi-Safiullin al quinto set, tra poco Berrettini-Majchrzak.

Alcaraz sorpreso da Fognini dopo la vittoria a Wimbledon: "Onestamente, non capisco una cosa..." - Lo spagnolo batte l'azzurro ma resta colpito dalla prestazione del ligure trentottenne: "Come fa un giocatore che gioca così a smettere? Scrive corrieredellosport.it

Fognini da Libro Cuore: sfiora l'impresa contro Alcaraz che vince in 5 set - Se nella sua ultima apparizione agli Internazionali d'Italia era andata in scena la fumata bianca della cappella Sistina, con la proclamazione di Papa Leone XIV trasmessa in diret ... Lo riporta latinaoggi.eu