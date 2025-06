Wimbledon cuore Fognini Alcaraz lo batte al 5° set | Non ci credo che sia il suo ultimo Berrettini lotta nel 3° Paolini è sotto

Oggi il tennis italiano brilla sui campi di Wimbledon: sette nostri talenti in campo, con Berrettini che si gioca tutto nel secondo set. Tra sorprese e sfide epiche, Fognini, Alcaraz e gli altri protagonisti stanno regalando emozioni da brividi. È un momento di grande orgoglio e passione per il nostro sport, mentre il torneo si infiamma con partite che resteranno nella storia. La battaglia continua!

Matteo Berrettini rinuncia per infortunio al Roland Garros e punta tutto su Wimbledon - Matteo Berrettini, alle prese con un infortunio, rinuncia al Roland Garros 2025 e concentra tutte le sue energie su Wimbledon, sperando di tornare ai livelli migliori.

Fognini da Libro Cuore: sfiora l'impresa contro Alcaraz che vince in 5 set - Se nella sua ultima apparizione agli Internazionali d'Italia era andata in scena la fumata bianca della cappella Sistina, con la proclamazione di Papa Leone XIV trasmessa in diret ... Scrive latinaoggi.eu

Fognini commosso, Alcaraz gli lascia il campo per l'ovazione di Wimbledon. E Flavia Pennetta in tribuna applaude - Fabio Fognini ha sfiorato l'impresa giocando alla pari con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che ha dovuto lottare punto a punto per superare il primo turno del torneo di Wimbledon, ... Riporta msn.com