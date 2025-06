Wimbledon cuore Fognini Alcaraz lo batte al 5° set | Così può giocare fino a 50 anniBerrettini perde il 3° Paolini ritorna pari

Oggi al torneo di Wimbledon, gli italiani hanno dato spettacolo tra emozioni e sorprese. Tra vittorie e sfide intense, il tennis tricolore si conferma protagonista: Bellucci esordisce con successo, Berrettini lotta senza mollare, mentre Paolini affronta un momento difficile. I grandi nomi come Medvedev, Rune e Tsitsipas vengono sconfitti, facendo emergere un torneo imprevedibile e avvincente. La racchetta italiana continua a scrivere pagine sorprendenti nel cuore di Wimbledon.

Sette gli italiani oggi in campo nei singolari: esordio vincente per Bellucci, Berrettini un set pari con Majchrzak, Paolini soffre. Medvedev, Rune e Tsitsipas sconfitti.

Matteo Berrettini rinuncia per infortunio al Roland Garros e punta tutto su Wimbledon - Matteo Berrettini, alle prese con un infortunio, rinuncia al Roland Garros 2025 e concentra tutte le sue energie su Wimbledon, sperando di tornare ai livelli migliori.

?BERRETTINI WIMBLEDON I AM HERE ? IG Matteo Berrettini Vai su Facebook

Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7, Carlos vince il terzo set; Medvedev, Tsitsipas e Rune ko. Bellucci vince, Darderi-Safiullin al quinto set, tra poco Berrettini-Majchrzak; Fognini da Libro Cuore: sfiora l'impresa contro Alcaraz che vince in 5 set; Wimbledon LIVE: Fognini immenso, ma Alcaraz è avanti 2 set a 1 sul Centrale.

Berrettini-Majchrzak diretta Wimbledon. In campo anche Paolini e Arnaldi: il programma e dove vederla in tv - Archiviata la sconfitta di Fognini, uscito da Wimbledon al quinto set, sono ancora vari gli italiani in campo per il primo turno del torneo. Da ilmessaggero.it

Fognini da Libro Cuore: sfiora l'impresa contro Alcaraz che vince in 5 set - Se nella sua ultima apparizione agli Internazionali d'Italia era andata in scena la fumata bianca della cappella Sistina, con la proclamazione di Papa Leone XIV trasmessa in diret ... Scrive latinaoggi.eu