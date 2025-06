Wimbledon cuore Fognini Alcaraz lo batte al 5° set | Così può giocare fino a 50 anniBerrettini perde il 3° Paolini ok di rimonta

Al Wimbledon di quest’anno, l’emozione è alle stelle con sette italiani in campo e alcune sorprendenti vittorie, tra cui esordi convincenti per Bellucci e Darderi. Fognini e Berrettini si sono fatti valere, mentre Alcaraz ha battuto Fuoco nel set 5-176. Ricordiamo che il tennis italiano continua a stupire, dimostrando che il sogno può durare fino a 50 anni. La passione non si ferma mai!

Sette gli italiani oggi in campo nei singolari: esordio vincente per Bellucci e Darderi. Medvedev, Rune e Tsitsipas sconfitti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, cuore Fognini, Alcaraz lo batte al 5° set: «Così può giocare fino a 50 anni...»Berrettini perde il 3°, Paolini ok di rimonta

