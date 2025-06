Wimbledon cuore Fognini Alcaraz lo batte al 5° set | Così può giocare fino a 50 anniBerrettini al 5° set Paolini ok in rimonta

I nostri talenti italiani si fanno valere a Wimbledon, tra vittorie e sorprese. Fognini e Berrettini sorprendono con performance di spessore, mentre Paolini si impone in rimonta. Con sette italiani in campo, l'emozione è alle stelle: esordi vincenti per Bellucci e Darderi. Intanto, grandi nomi come Medvedev, Rune e Tsitsipas si inchinano davanti al talento azzurro. La passione del tennis italiano non conosce limiti, e il torneo si infiamma…

Che cuore e classe Fognini! Lotta alla pari contro Alcaraz sul Centre court di Wimbledon, cedendo al quinto set dopo oltre quattro ore di tennis stellare Vai su X

Wimbledon, emozione Fognini: lotta come un leone e cede ad Alcaraz solo al 5° set; Fabio Fognini è uno spettacolo a Wimbledon, ma Carlos Alcaraz passa al quinto set di un match supremo; Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7, Carlos vince il terzo set; Medvedev, Tsitsipas e Rune ko. Bellucci vince, Darderi-Safiullin al quinto set, tra poco Berrettini-Majchrzak.

Rivedi gli highlights di Fognini-Alcaraz a Wimbledon: l'azzurro si arrende al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco - Fabio Fognini sfiora l'impresa contro Carlos Alcaraz, arrendendosi solo al quinto set nel primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Cl ...