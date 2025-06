Wimbledon Berrettini subito fuori | il tennista romano si arrende in cinque set al polacco Majchrzak

Wimbledon saluta presto Matteo Berrettini, vittima di un’inaspettata sconfitta al primo turno contro il sorprendente polacco Majchrzak. Dopo un combattuto match durato quasi tre ore e dieci minuti, l’azzurro si arrende in cinque set e termina abruptamente la sua avventura sull’erba inglese. Un’altra battuta d’arresto per il numero 35 del mondo, già alle prese con problemi fisici. La rinascita di Berrettini sembra ancora lontana, ma il tennis italiano non molla.

Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon. L’azzurro, numero 35 del ranking mondiale, è stato eliminato al primo turno in cinque set (4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3) dal polacco Kamil Majchrzak, numero 111 al mondo, in quasi tre ore e dieci minuti di gioco sull’erba inglese. Una nuova débâcle per il tennista romano dopo l’infortunio rimediato agli Internazionali di Roma, che lo ha costretto a dare forfait al Roland Garros e a un mese di assenza forzata dai campi. Dopo il primo set vinto per 6-4, Berrettini ha consegnato i due parziali successivi all’avversario, per poi portare a casa (con fatica) il quarto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, Berrettini subito fuori: il tennista romano si arrende in cinque set al polacco Majchrzak

