Wimbledon Berrettini cade al quinto set Paolini bene in rimonta | serata dolceamara per il tennis azzurro

Una serata intensa al Wimbledon, tra emozioni e colpi di scena: Matteo Berrettini cade al quinto set contro Majchrzak, mentre Jasmine Paolini sorprende rimontando Sevastova. Un risultato dolceamara per il tennis azzurro, che dimostra ancora una volta la sua tenacia e il desiderio di emergere nel prestigioso torneo. La sfida tra i nostri talenti si fa sempre più avvincente, alimentando la passione e l’orgoglio del nostro sport.

Matteo Berrettini si arrende al quinto set contro Kamil Majchrzak: il polacco vince 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3 e accede al secondo turno. Jasmine Paolini rimonta contro Anastasija Sevastova e risponde con 6-3, 6-2, al primo set perso 2-6. In campo Matteo Arnaldi contro Botic van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Berrettini cade al quinto set, Paolini bene in rimonta: serata dolceamara per il tennis azzurro

