Wimbledon | Bellucci sblocca il secondo turno Medvedev eliminato e Tsitsipas si ritira

L’edizione 138 di Wimbledon accende i riflettori su emozioni mozzafiato e sorprendenti colpi di scena. Con Bellucci che sblocca il secondo turno, Medvedev eliminato e Tsitsipas costretto al ritiro, il torneo si dimostra sempre più incerto e coinvolgente. Tra campioni in corsa e nuove sfide, il sogno sull’erba britannica vive di passione e imprevedibilità. L’attesa per le prossime sfide è ormai alle stelle…

Scatta l'edizione numero 138 di Wimbledon. Lo Slam sull'erba, che si gioca sui campi dell'All England Lawn Tennis & Croquet Club, vede al via tutti i migliori. In campo Carlos Alcaraz che ha vinto le ultime due edizioni affronta l'azzurro Fognini. Sinner è a caccia della sua prima vittoria a Londra.

