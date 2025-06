Wimbledon Alcaraz batte Fognini al 5° set | Non ci credo che sia il suo ultimo Sinner punta Carlitos i malumori di Jannik

Il torneo di Wimbledon si infiamma con emozioni incredibili: Alcaraz sorprende Fognini al 5176° set, lasciando tutti senza parole. Sei italiani pronti a scendere in campo, tra attese e sfide appassionanti, mentre i tifosi seguono ogni colpo con il fiato sospeso. L’atmosfera è carica di adrenalina e speranze: quale risultato dominerà l’attenzione oggi? Restate con noi per vivere ogni attimo di questa straordinaria avventura tennistica.

Sette gli italiani in campo nei singolari: il primo a debuttare è Bellucci con il padrone di casa Crawford. Alle 14:30 Fognini inaugura il centrale contro il campione uscente Alcaraz. In campo anche Paolini tra le donne, poi Berrettini, Darderi, Arnaldi e Zeppieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, Alcaraz batte Fognini al 5° set: «Non ci credo che sia il suo ultimo» Sinner punta Carlitos, i malumori di Jannik

In questa notizia si parla di: alcaraz - fognini - wimbledon - batte

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Le parole di Flavia Pennetta sul primo turno Fognini-Alcaraz a Wimbledon ?“ , , ` .” ?Flavia Pennetta:” ` , Vai su Facebook

La prima favola di questo Wimbledon Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, battendo Atmane, Galarneau e Blockx e perdendo solo un set contro quest'ultimo, l'attuale numero 733 del mondo Oliver Tarvet batte anche lo svizzero Leandro Rie Vai su X

Wimbledon, Fognini non molla: torna in pari con Alcaraz: 2-2 - I risultati in tempo reale; LIVE Wimbledon, Fognini-Alcaraz 0-3 al 5° set. Malore in tribuna: match sospeso. Berrettini vince il primo set, in campo Paolini; Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7, Carlos vince il terzo set; Medvedev, Tsitsipas e Rune ko. Bellucci vince, Darderi-Safiullin al quinto set, tra poco Berrettini-Majchrzak.

L'omaggio di Alcaraz a Fognini, perché il suo ultimo Wimbledon? - "Non capisco perché questo sia il suo ultimo Wimbledon, potrebbe giocare qui ancora tre o quattro anni. Secondo sport.quotidiano.net

Fognini commosso, Alcaraz gli lascia il campo per l'ovazione di Wimbledon. E Flavia Pennetta in tribuna applaude - Fabio Fognini ha sfiorato l'impresa giocando alla pari con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, che ha dovuto lottare punto a punto per superare il primo turno del torneo di Wimbledon, ... Segnala ilmessaggero.it