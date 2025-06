Wimbledon 2025 | Zeppieri-Mochizuki sospesa il pontino si fa rimontare due set prima dello stop

Wimbledon 2025 regala emozioni ancora più intense con il duello tra Giulio Zeppieri e Shintaro Mochizuki, interrotto dopo due ore e 33 minuti di battaglia appassionata. Il match, sospeso con il punteggio di 6-2 6-3 3-6 6-7(6), promette un ritorno in campo ricco di suspense domani, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e la curiosità alle stelle. La sfida si avvia a un epilogo che potrebbe riscrivere le sorti del primo turno...

Non è terminato l’incontro tra Giulio Zeppieri e Shintaro Mochizuki del primo turno di Wimbledon 2025. Il pontino e il giapponese, infatti, termineranno domani il loro confronto che, oggi, è stato interrotto dopo due ore e 33 minuti per oscurità sul punteggio di 6-2 6-3 3-6 6-7(6). Una rimonta, quella del nipponico, che stava rischiando di dare un colpo psicologico importante all’italiano, al quale forse lo stop giova non poco. Partenza subito veloce per Zeppieri, che esprime subito un bel livello di tennis e ci mette poco a mettere a segno il break ai vantaggi. Segue una breve fase nella quale i due non fanno del servizio la loro arma più adeguata, ma ne esce vincitore il pontino che riesce a salire sul 4-1 mostrando tutta una serie di armi, anche nella varietà di gioco, con le quali riesce a fare abbastanza male al giapponese senza che questi abbia delle reali contromisure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: Zeppieri-Mochizuki sospesa, il pontino si fa rimontare due set prima dello stop

