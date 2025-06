Wimbledon 2025 un eroico Fognini non basta contro Alcaraz | lo spagnolo vince al quinto set

Wimbledon 2025 si accende di colpi emozionanti e sorprese incredibili, e questa prima giornata ne è la prova. Fabio Fognini, in grande forma, ha sfiorato l’impresa contro il temuto Alcaraz, portandolo al quinto set e rischiando di scrivere un’altra pagina storica. Lo spettacolo è appena iniziato, e le sorprese non sono finite: chi uscirà vittorioso dal campo centrale? La racchetta, ora più che mai, sta scrivendo il destino di questo torneo leggendario.

Fabio Fognini sfiora l’impresa, portando Alcaraz al rischio di uscire già al primo turno di Wimbledon. Lo spagnolo la spunta al quinto set. Succede di tutto nella prima giornata del Wimbledon 2025. Dopo l’uscita di scena di alcuni big del torneo già nel primo turno (Medvedev, Tsitsipas, Rune i più evidenti), anche il campione in carica del torneo ha rischiato clamorosamente di lasciare il celebre torneo inglese già nella primissima giornata. I meriti vanno al classe 1987 Fabio Fognini, 38 anni compiuti lo scorso maggio, che ha tenuto testa a Carlos Alcaraz per oltre 4 ore di match. Alla fine, lo spagnolo è riuscito ad avanzare al secondo turno grazie a un quinto set da manuale, andando vicino al 6-0, per poi chiudere 6-1 nel parziale decisivo. 🔗 Leggi su Sportface.it