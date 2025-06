Wimbledon 2025 | Tsitsipas e Rune out a sorpresa

Wimbledon 2025 si conferma ancora una volta il palcoscenico delle grandi sorprese, con due stelle del tennis, Tsitsipas e Rune, eliminate prematuramente in terra inglese. La nobile erba di Londra ha riservato colpi di scena a non finire, rivoluzionando le aspettative degli appassionati di tutto il mondo. Il torneo, tra emozioni e imprevisti, si prepara a scrivere un capitolo avvincente: chi salirà sul trono in questa edizione ricca di sorprese?

Wimbledon 2025, due grandi del tennis fuori: Tsitsipas e Rune terminano prematuramente il loro cammino in terra inglese Colpi di scena a non finire, a Wimbledon. Il torneo di tennis su erba per eccellenza è cominciato lasciando spazio a due sorprese che nessun appassionato di questo sport avrebbe potuto prevedere. Sono infatti out Stefanos Tsitsipas e Holger Rune contro ogni possibile pronostico. Dopo Medvedev, altri due favoriti del tabellone devono inchinarsi ai rispettivi avversari. Tsitsipas si ritira, Rune battuto in rimonta: la caduta dei giganti a Wimblendon 2025. Due match diversi accomunati dallo stesso destino, quello della sconfitta. 🔗 Leggi su Sportface.it

