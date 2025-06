Wimbledon 2025 risultati 30 giugno tabellone femminile | Sabalenka in scioltezza ok Paolini Ritiro Jabeur rinvio per Zheng

La prima giornata del torneo femminile di Wimbledon 2025 si è conclusa con emozioni e sorprese, tra cui la brillante vittoria di Sabalenka e il ritiro di Jabeur. In Italia, Jasmine Paolini ha conquistato un’importante vittoria in rimonta, aprendo le porte al prossimo round contro Rakhimova. La stagione su erba si accende di passione e imprevedibilità: scopriamo insieme cosa ci riserva il torneo più prestigioso del tennis mondiale.

E’ andata in archivio la prima giornata del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2025: in campo la parte alta del tabellone, con il successo, in casa Italia, di Jasmine Paolini, l’unica azzurra impegnata quest’oggi, vittoriosa in rimonta sulla lettone Anastasija Sevastova con lo score di 2-6 6-3 6-2. Per l’azzurra al prossimo turno ci sarà la russa Kamilla Rakhimova, a sua volta al successo in rimonta sulla nipponica Aoi Ito, sconfitta con lo score di 5-7 6-3 6-2. Rinviata a domani, a causa del protrarsi dei match precedenti, la sfida tra la ceca Katerina Siniaková e la cinese Qinwen Zheng. 🔗 Leggi su Oasport.it