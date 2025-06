Wimbledon 2025 programma e tabellone | oggi Alcaraz domani Sinner Gli italiani sono 11 | è record

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili, con il programma e tabellone che promettono spettacolo. Oggi spicca Carlos Alcaraz, mentre domani sarà il turno di Jannik Sinner nel tanto atteso derby. L’Italia conferma la sua forza, con 11 uomini in gara e 3 donne, raggiungendo un record storico. Rimanete sintonizzati: l’attesa dell’esordio di Sinner si trasforma in una saga di passione e adrenalina!

Pronti, via: ed è subito grande Italia con gli 11 uomini, record, e le 3 donne in tabellone. In attesa dell?esordio di domani del numero 1 del mondo, Jannik Sinner, nel derby contro.

