Wimbledon 2025 Paolini-Sevastova | orario e dove vedere il match

Wimbledon 2025 si appresta a regalare emozioni indimenticabili, e tra le protagoniste c’è Jasmine Paolini, pronta a scendere in campo contro Anastasija Sevastova. Il match, che promette spettacolo, si svolgerà il 30 giugno a Londra. Vuoi scoprire orario e dove seguire questa sfida imperdibile? Resta con noi: ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante dell’azione sul centrale di Wimbledon!

Londra, 30 giugno 2025 - E' tutto pronto per il debutto a Wimbledon di Jasmine Paolini. Al primo turno del torneo inglese, la tennista toscana affronta Anastasija Sevastova. Un'avversaria, la numero 402 della classifica mondiale, assolutamente alla portata dell'azzurra, che in carriera ha già battuto due volte la lettone: nel 2020, al primo turno degli Internazionali d'Italia, la classe '96 si impose in due set, mentre nel 2021, in occasione delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati, l'italiana sfruttò il ritiro della rivale sul punteggio di 6-2, 2-1 in suo favore. La nostra portacolori si presenta ai Championships da numero 4 del ranking e da finalista in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, Paolini-Sevastova: orario e dove vedere il match

