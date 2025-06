Wimbledon 2025 | oggi il via al torneo con Alcaraz vs Fognini Ecco il programma completo del 30 giugno e dove vedere i match in TV e streaming

Wimbledon 2025 apre le sue porte oggi, lunedì 30 giugno, con una giornata di emozioni e grandi sfide. Tra i protagonisti spicca l’atteso match sul Campo Centrale: il campione in carica Carlos Alcaraz contro l’italiano Fabio Fognini, un incontro imperdibile che segna l’inizio di uno dei tornei più affascinanti del tennis mondiale. Scopri il programma completo della giornata e dove seguire i match in TV e streaming, perché questa settimana sarà ricca di spettacolo e sorprese.

