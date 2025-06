Wimbledon 2025 | oggi debutta Carlos Alcaraz contro Fabio Fognini orario e dove vedere il match in tv e streaming

Wimbledon 2025 dà il via oggi, lunedì 30 giugno, con l’attesissimo debutto di Carlos Alcaraz sul prestigioso Campo Centrale. Il campione in carica sfiderà l’esperto Fabio Fognini in un match che promette emozioni incredibili tra talento e esperienza. Scopri orario, dove vedere il match in tv e streaming, e preparati a vivere un torneo indimenticabile all’insegna del tennis di alto livello. Alcaraz-Fognini: orario e dettagli da non perdere!

Wimbledon 2025 prende ufficialmente il via oggi, lunedì 30 giugno, con l'attesissimo debutto del campione in carica Carlos Alcaraz, protagonista del match di apertura sul prestigioso Campo Centrale. Come da tradizione, lo Slam sull'erba di Londra si apre con il numero due del seeding, che affronterà al primo turno l'azzurro Fabio Fognini, in un incrocio tra esperienza e talento emergente che promette spettacolo. Alcaraz-Fognini: orario e precedenti. Il match tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini è in programma oggi alle ore 14:30 sul Campo Centrale di Wimbledon. Si tratta del terzo confronto diretto tra i due tennisti: i precedenti risalgono ai tornei di Rio de Janeiro nel 2022 e 2023, entrambi giocati sulla terra rossa e vinti dallo spagnolo.

