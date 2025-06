Wimbledon 2025 Mattia Bellucci vince in quattro set su Crawford e sfiderà Lehecka

Wimbledon 2025 regala emozioni da capogiro: Mattia Bellucci, in un’epica rimonta, supera Crawford in quattro set e si prepara ad affrontare Lehecka. Dopo aver ceduto il primo parziale, l’azzurro dimostra carattere e determinazione, conquistando i successivi set con grinta e precisione. La sua vittoria apre le porte a un nuovo capitolo di questa avvincente avventura sulla terra battuta londinese, dove ogni punto può fare la differenza. La passione non si ferma qui…

Inizia con una vittoria in quattro set in rimonta il cammino di Mattia Bellucci nel torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro cede la prima frazione alla wild card britannica Oliver Crawford, poi vince le tre successive, imponendosi con lo score di 6-7 (2) 6-3 6-4 6-4 in tre ore esatte di gioco, ed al secondo turno se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 23. Nel primo set i servizi sono dominanti ed in un solo game, il quinto, si va ai vantaggi: Crawford concede una palla break sul 30-40, ma poi conquista tre punti consecutivi e si salva. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak: scambio di minibreak tra terzo e quarto punto, poi dal 2-2 il britannico infila cinque punti consecutivi e chiude sul 7-2 dopo 53 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Mattia Bellucci vince in quattro set su Crawford e sfiderà Lehecka

In questa notizia si parla di: wimbledon - mattia - bellucci - vince

Mattia Bellucci si ferma agli ottavi di finale a Eastbourne: vince Billy Harris in due set Vai su Facebook

Translate postMattia Bellucci si ferma agli ottavi di finale a Eastbourne: vince Billy Harris in due set Vai su X

Wimbledon, i risultati degli italiani: Bellucci al 2° turno; Bellucci vince all'esordio a Wimbledon: rimonta su Crawford, chi sfida al 2° turno; Bellucci è un demone: servizio da sotto per vincere il primo set con Draper.

Mattia Bellucci trova la prima vittoria in carriera a Wimbledon: ora c'è il test Lehecka - Buona la prima per Mattia Bellucci: il 24enne bustese trova il primo successo della carriera a Wimbledon (il secondo a livello Slam) battendo la wild card britannica Oliver Crawford con il punteggio ... Come scrive eurosport.it

Wimbledon: Mattia Bellucci non sbaglia all'esordio - Il tennista azzurro ha superato in quattro set Oliver Crawford, beniamino di casa e numero 248 del mondo, con ... Riporta msn.com