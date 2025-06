wimbledon 2025 matteo berrettini lontano dalla forma migliore e subito eliminato

Wimbledon 2025 si congeda tristemente da Matteo Berrettini, che si ferma già al primo turno. Il romano, apparso lontano dalla forma migliore, non riesce a superare l'ostacolo Kamil Majchrzak, numero 109 del mondo, in un combattuto match durato oltre tre ore. Nonostante i 25 ace e la grinta, Berrettini ha concesso troppi errori e momenti di debolezza, segnando un inizio di stagione difficile e lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini a Wimbledon 2025. Il romano è apparso lontanissimo dalla forma migliore e purtroppo il suo ritorno in campo non è stato assolutamente positivo. Alla fine la testa di serie numero 32 si è arresa in cinque set al polacco Kamil Majchrzak, numero 109 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 dopo tre ore e sette minuti di gioco. A Berrettini non sono bastati 25 ace, ma soprattutto ha concesso addirittura quindici palle break, davvero un numero inspiegabile per un battitore come lui. Sono stati 60 i vincenti del romano contro 31 del polacco, ma soprattutto 69 gli errori non forzati da parte di Berrettini, che ha sbagliato tantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it