Wimbledon 2025 Luciano Darderi piega Safiullin al quinto set ed approda al secondo turno

L’emozione di Wimbledon 2025 si infiamma con una straordinaria rimonta di Luciano Darderi, che all’esordio nel torneo supera un coriaceo Roman Safiullin in cinque set. Dopo quasi quattro ore di pura battaglia, l’azzurro si guadagna il secondo turno e sfida ora la wild card britannica Arthur Fery. Una vittoria che conferma il talento e la determinazione di Darderi, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano.

Rimonta vincente per Luciano Darderi, che all’esordio nel tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025 piega il russo Roman Safiullin, sconfitto in cinque set con lo score di 7-6 (3) 1-6 6-7 (2) 6-3 6-1 dopo 3 ore e 50 minuti di battaglia. Per l’azzurro al secondo turno ci sarà la wild card britannica Arthur Fery. Nel primo set Darderi salva due palle break sul 15-40 nel secondo game, poi è il primo ad allungare, grazie al break ottenuto ai vantaggi del quinto game. L’azzurro serve per il set nel decimo game, ma subisce il controbreak, così la contesa si risolve al tiebreak: Darderi va sul 2-0, ma Safiullin replica con tre punti che valgono il 2-3, infine l’azzurro piazza 5 punti consecutivi che gli consegnano la frazione sul 7-3 dopo 63 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Luciano Darderi piega Safiullin al quinto set ed approda al secondo turno

In questa notizia si parla di: darderi - secondo - wimbledon - luciano

LIVE Darderi-Nakashima 7-5, 2-1 ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: buon avvio di secondo per l’italo-argentino - Segui in diretta il match tra Darderi e Nakashima agli ATP 75 di Amburgo 2025. L'italoargentino si presenta con un buon avvio nel secondo set, coinvolgendo gli spettatori con scambi emozionanti e colpi sorprendenti.

ATP Wimbledon 2021 Giulio Zeppieri si qualifica per la prima volta in carriera per il main draw di Wimbledon. Con il mancino romano, sono 11 gli azzurri presenti nel tabellone principale: Jannik Sinner Lorenzo Musetti Flavio Cobolli Matteo Berrettini M Vai su Facebook

Darderi supera al 5° set Safiullin: al 2° turno inconterà Fery; Quando gioca Luciano Darderi a Wimbledon: i precedenti con Roman Safiullin; Pronostico e quote Luciano Darderi – Roman Safiullin, Wimbledon 30-06-2025.

Tennis, Wimbledon 2025: le partite di oggi. In corso la sfida Fognini-Alcaraz - ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) dopo le 17. Scrive tg24.sky.it

Quando gioca Luciano Darderi a Wimbledon: i precedenti con Roman Safiullin - Il tennista italiano, Luciano Darderi, esordisce sui campi di Wimbledon contro il russo Roman Saffiulin sul campo 5 ... Come scrive sportal.it