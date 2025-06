Wimbledon 2025 la diretta di Fognini-Alcaraz | si va al quinto set

Wimbledon 2025 infiamma il Center Court con un match da cardiopalma tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz. L’azzurro, alla sua ultima apparizione su questa storica erba, si supera e forza il quinto set contro il numero 2 del mondo. Quattro ore di battaglia intense, un vero spettacolo di tenacia e passione. La sfida è ancora aperta: cosa riserverà il decisivo set? Restate sintonizzati per scoprire l’esito di questa incredibile sfida.

Un match durissimo sul Center Court di Wimbledon, nella prima giornata dello Slam londinese, tra il campione in carica Carlos Alcaraz e il nostro Fabio Fognini. L’azzurro di Arma di Taggia, 38 anni, alla sua ultima apparizione sull’erba dell’ All England Club, ha costretto lo spagnolo, numero 2 del mondo, a giocarsi la partita al quinto set con quasi 4 ore di match giĂ alle spalle. FOGNINI FORCES A FIFTH? The Italian takes the fourth set 6-2 against Carlos Alcaraz on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.commNyoLZ0Xkj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025 La diretta della partita. Primo set. Nel primo set il match rimane in equilibrio fino all’11esimo game quando è arrivato il break di Alcaraz chiude sul 7-5 con un ultimo gioco in cui sfodera tre servizi vincenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, la diretta di Fognini-Alcaraz: si va al quinto set

