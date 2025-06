Wimbledon 2025 il programma del primo giorno | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Wimbledon 2025 inaugura ufficialmente oggi, lunedì 30 giugno, con uno spettacolo di tennis che promette emozioni fin dal primo turno. Sei italiani sono già in campo e pronti a sfidare i loro avversari sull’erba più prestigiosa del mondo. L’attenzione è tutta su Fabio Fognini, impegnato contro il campione in carica Carlos Alcaraz. Scopriamo insieme il programma del primo giorno e dove seguire gli italiani protagonisti di questa edizione.

Wimbledon 2025 apre i battenti oggi lunedì 30 giugno con subito in campo 7 dei 14 italiani che saranno protagonisti sull'erba del terzo slam stagionale. Gli occhi puntati oggi sono su Fabio Fognini atteso dal campione in carica Carlos Alcaraz (numero 2 al mondo) che come da tradizione apre gli incontri sul Center Court. Il ligure, numero 130 al mondo, a 38 anni è al suo passo d'addio a Wimbledon e proverà a chiudere con il botto. Lo spagnolo però punta al tris sull'erba inglese anche per avvicinare ulteriormente il numero 1 al mondo del nostro Jannik Sinner (impegnato domani contro l'altro azzurro Luca Nardi ).

