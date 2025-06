Wimbledon 2025 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori turno per turno

L’edizione 2025 di Wimbledon promette di essere storica, con un montepremi record di 53,5 milioni di sterline, il più alto mai visto nel torneo. Ma quanti soldi si portano a casa i giocatori in base ai loro turni? Scopriamo insieme come si distribuiscono le ricompense e quanto può guadagnare chi arriva fino alla finale. Entriamo nel dettaglio dei premi e delle strategie di vincita di questo prestigioso torneo.

L’edizione 2025 di Wimbledon, la 138esima della storia, sarà la più ricca di sempre. In palio infatti un montepremi complessivo di 53,5 milioni di sterline, pari a 62,8 milioni di euro circa: si tratta di un aumento del 7 per cento rispetto allo scorso anno. I vincitori di entrambi i singolari, maschile e femminile, incasseranno un assegno di 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro, ossia 1 milione in più rispetto a quello che ha intascato Carlos Alcaraz trionfando al Roland Garros. Numeri da capogiro che rendono la nuova edizione la più ricca e remunerativa della storia del tennis. Wimbledon, il montepremi in palio per il passaggio di ogni turno. 🔗 Leggi su Lettera43.it