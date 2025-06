Wimbledon 2025 i risultati di oggi | i match degli italiani in diretta

Wimbledon 2025 è finalmente iniziato, e l’emozione è alle stelle! Oggi, lunedì 30 giugno, i riflettori sono puntati sui primi incontri del torneo londinese, con sette italiani pronti a dare il massimo sull’erba. Tra loro, spicca il grande atteso Jannik Sinner, che scenderà in campo martedì 1 luglio. Resta con noi per seguire da vicino tutti i risultati di oggi e gli aggiornamenti in diretta: il nostro torneo sta entrando nel vivo!

(Adnkronos) – Si alza il sipario su Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 30 giugno, si apre il torneo londinese con gli incontri del primo turno del singolare maschile e femminile. Subito 7 italiani in campo sull'erba londinese. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, esordirà martedì 1 luglio. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Wimbledon 2025 si avvicina e gli italiani si preparano a lasciare il segno sul leggendario campo in erba.

Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Oggi in campo 7 azzurri (LIVE)

WIMBLEDON, IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI: SINNER LA PRIMA CONTRO NARDI. GIOCA ANCHE IL ROMANO BERRETTINI Wimbledon si avvicina, il torneo principale su erba, nonché il più importante tra i quattro Slam inizierà lunedì 30 giugno.

Wimbledon: oggi Alcaraz - Fognini. A che ora giocano e dove vedere il match

Wimbledon, diretta live blog lunedì 30 giugno: notizie, aggiornamenti, video, curiosità, risultati della prima giornata di torneo. 7 italiani in campo