Wimbledon 2025 gli italiani oggi in campo e dove vederli in tv e streaming

Wimbledon 2025 sta per infiammare i campi di Londra, con ben 14 italiani pronti a sfidarsi nel terzo slam stagionale. Tra speranze e sogni di gloria, il focus si concentra su Jannik Sinner, il talento numero uno al mondo. Dove seguire gli italiani in campo? Scopri come e dove vederli in TV e streaming, perché questa sarà una settimana da non perdere per gli appassionati di tennis italiani!

Tutto pronto per l’inizio di Wimbledon 2025, terzo slam stagionale. Considerato il più prestigioso del circuito tennistico, il torneo è cominciato oggi, 30 giugno, e vedrà in totale al primo turno 14 italiani in gara: 11 nel tabellone maschile, 3 in quello femminile. Gli occhi sono chiaramente tutti su Jannik Sinner, numero uno al mondo che vuole riscattare un periodo difficile dopo le sconfitte in finale a Roma, al Roland Garros e quella agli ottavi di Halle contro Bublik, prima della separazione da preparatore atletico e fisioterapista. Nel tabellone femminile c’è attesa invece per Jasmine Paolini, che lo scorso anno è arrivata in finale (poi persa) contro Barbora Krejcikova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon 2025, gli italiani oggi in campo e dove vederli in tv e streaming

Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Tutto pronto per Wimbledon 2025. Gli occhi del tennis sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma in campo scenderanno altri 11 italiani. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per prepararsi allo slam inglese

