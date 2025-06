Wimbledon 2025 Fabio Fognini | Ho pianto il miglior modo per dire addio

pianto. È stato un momento di grande carica emotiva, un addio che rimarrà scolpito nel cuore di tutti gli appassionati. La sua performance ha dimostrato come il tennis possa essere anche un viaggio di emozioni profonde e ricordi indelebili, lasciando un segno indelebile nel torneo e nei cuori dei tifosi. Con questa giornata memorabile, Fabio ha scritto un capitolo indimenticabile della sua carriera.

Una giornata sicuramente da ricordare. Sul centrale a Wimbledon, contro il campione in carica e recente trionfatore al Roland Garros, Fabio Fognini è riuscito, alla sua ultima presenza sull’erba londinese, a fare partita pari. Cinque lunghissimi ed intensi set sono serviti a Carlos Alcaraz per avanzare a fatica al secondo turno. Il commento del tennista ligure, autore di una performance eccellente: “Sono molto emozionato e non vi nascondo che ho pianto un po’ negli spogliatoi prima di venire. È stato probabilmente il modo migliore per dire addio a Wimbledon, e forse al tennis”. E prosegue: “Sono orgoglioso di questa partita, ho dato tutto quello che potevo. 🔗 Leggi su Oasport.it