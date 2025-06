Wimbledon 2025 esordio amaro per Berrettini | sconfitta al primo turno contro Majchrzak

Wimbledon 2025 si apre con un'ombra sulla testa di Matteo Berrettini, che torna in campo dopo un lungo infortunio agli addominali. L’italiano, finalista nel 2021, affronta il primo turno contro Majchrzak e subisce una sconfitta al quinto set, lasciando l’erba di casa con un’amara delusione. Un esordio difficile che mette in discussione le aspettative di rinascita, ma anche l’occasione per ripartire con nuove motivazioni.

Esordio amaro per Matteo Berrettini al suo ritorno in campo dopo l’infortunio agli addominali. L’italiano perde in 5 set contro Majchrzak. Ritorno con brutta sconfitta per Matteo Berrettini, che perde nella ‘sua’ Wimbledon, dopo esser stato finalista qui nel 2021. Superficie a lui generalmente agevole quella dell’erba, che ha sempre visto il classe 1996 giocare con grande padronanza e grande abitudine rispetto agli altri terreni. Nelle memorie di tutti, come detto, la splendida finale del 2021, dove solo Novak Djokovic impedì all’ Azzurro di ottenere una storica vittoria. Adesso, Berrettini torna a giocare dopo aver saltato il Roland Garros e il Torneo del Queens a causa del ‘solito’ problema agli addominali, che più volte ha influenzato negativamente la sua carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it

