Wimbledon 2025 esclusiva Sky e NOW | 750 ore live 11 canali dedicati e i migliori talent del tennis

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande tennis con Wimbledon 2025, in esclusiva su Sky e NOW! Oltre 750 ore di diretta, 11 canali dedicati e i migliori talent del settore ti accompagneranno dal 30 giugno al 13 luglio. La casa dello sport si trasforma nel palcoscenico perfetto, offrendo esperienze uniche e spettacoli emozionanti. Il grande tennis gioca tutto l’anno — e questa è solo l’inizio.

SOLO SU SKY IL GRANDE TENNIS GIOCA TUTTO L’ANNO Dal 30 giugno al 13 luglio, su Sky e in streaming su NOW WIMBLEDON 2025 IN DIRETTA ESCLUSIVA NELLA CASA DELLO SPORT Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, 6 canali Wimbledon con lo Split Screen per vedere 2 match in contemporanea e Sky Sport Mix con Diretta Wimbledon OLTRE 750 ORE LIVE CON I GRANDI TALENT DI SKY SPORT TRA CUI. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Wimbledon 2025 esclusiva Sky e NOW: 750 ore live, 11 canali dedicati e i migliori talent del tennis

Wimbledon 2025, il programma completo del torneo di tennis - Wimbledon 2025 si preannuncia come l'evento estivo più atteso dagli amanti del tennis. Il prestigioso torneo, il più antico al mondo, inizierà il 23 giugno con i turni di qualificazione, per entrare nel vivo dall'30 dello stesso mese.

