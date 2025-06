Wimbledon 2025 continua la favola di Tarvet | il carneade vince ma non guadagna

La magia di Wimbledon 2025 si accende ancora con Oliver Tarvet, il giovane talento britannico che, contro ogni pronostico, continua a sorprendere. Dal ranking 733 al cuore dei grandi, Tarvet sta scrivendo una favola che incanta gli appassionati di tennis. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato il secondo turno, la sua storia promette ancora emozioni e sorprese… Restate sintonizzati per scoprire quale capitolo si aprirà nel prossimo match.

(Adnkronos) – La favola di Oliver Tarvet a Wimbledon 2025 continua. Il 21enne carneade, numero 733 del ranking, dopo aver superato le qualificazioni e aver conquistato un posto nel tabellone principale del singolare maschile si regala anche il passaggio al secondo turno. Il britannico, sul campo numero 4, oggi 30 giugno vince tra la sfida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

