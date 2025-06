Wimbledon 2025 | Arnaldi-van de Zandschulp sospesa il sanremese chiamato alla rimonta

Wimbledon 2025 si conferma teatro di emozioni intense e colpi di scena. Dopo due ore e 17 minuti di battaglia, l’azzurro Matteo Arnaldi deve interrompere il suo match contro l’olandese Van de Zandschulp, in svantaggio 2-0. La sospensione apre le porte a una rimonta difficilissima, ma la sfida riprenderà domani con ancora tutto da scrivere: la determinazione dell’italiano potrebbe riscrivere le sorti di questa avvincente sfida.

Sospensione arrivata anche per Matteo Arnaldi a Wimbledon. Il sanremese, dopo 2 ore e 17 minuti di sforzi, deve fermarsi quando è in situazione fondamentalmente disperata, sotto due set a zero contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Sul campo 12 si riprenderà domani con il punteggio di 6-7(4) 6-7(5): una situazione di non piccola difficoltà per l’azzurro, ora costretto a una rimonta davvero complessa. Il match si dimostra fin dai primi minuti quello che in molti avevano preventivato: un concentrato di equilibrio. I game iniziali sono tutti lottati, c’è anche una palla break a favore di van de Zandschulp che viene annullata da Arnaldi con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it