Wimbledon 2025 | alla scoperta di Oliver Tarvet Prossimo avversario di Alcaraz che non riscuote i premi

Wimbledon 2025 si apre con storie sorprendenti e protagonisti che emergono dal nulla. Tra questi, Oliver Tarvet – il giovane britannico classe 2003 – sta già scrivendo il suo capitolo di leggenda, sconfiggendo l’elvetico Riedi in tre set. Un nome destinato a risuonare nei ricordi di questo torneo, e forse, a cambiare le sorti del tennis mondiale. Ma chi è davvero Tarvet e cosa riserva il suo futuro? Scopriamolo insieme.

Nei primi turni di Wimbledon spesso e volentieri vengono fuori delle storie importanti, si creano dei personaggi che entrano nella storia del torneo (anche se per una sola edizione). Oggi c’è sicuramente da parlare di Oliver Tarvet: britannico classe 2003, attuale numero 733 del mondo, che si è guadagnato un palcoscenico importantissimo. Battendo infatti in tre set con un triplo 6-4 l’elvetico Leandro Riedi, il 21enne, che al massimo è giunto al numero 624 del ranking ATP, ha conquistato l’accesso al secondo turno contro un avversario di lusso: sfiderà infatti il trionfatore in carica Carlos Alcaraz (vincitore oggi su Fabio Fognini in cinque set). 🔗 Leggi su Oasport.it