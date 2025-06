Wimbledon 2025 Alcaraz su Fognini | Che livello può giocare fino a 50 anni

Wimbledon 2025 ci ha regalato emozioni intense, con Alcaraz che, nonostante la sconfitta contro Fognini, ha sorpreso tutti commentando con ironia: “Che livello, questo può giocare fino a 50 anni”. A 38 anni, Fognini conclude la sua avventura a Wimbledon, ma le parole di Alcaraz lasciano spazio a un interrogativo: fino a quale età si può davvero mantenere il massimo livello nel tennis? La sfida tra passato e futuro è appena iniziata.

E' finito con una sconfitta per Fabio Fognini il match di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, ma durante il match, durato oltre 4 ore e finito al quinto set, ci è scappato anche un commento tra l'ironico e lo spazientito: " Che livello, questo può giocare fino a 50 anni " dice Alcaraz. Fognini ha in realtà 38 anni e questo era il suo ultimo Wimbledon, perché si ritirerà. Alcaraz dunque sembra dire che non ha senso questo ritiro perché il livello di Fognini è talmente alto che "può giocare anche fino a 50 anni", come si lascia sfuggire in spagnolo, un po' ridendo e un po' spazientito. A ridere sono soprattutto i commentatori italiani, che definiscono la frase di Alcaraz un complimento per Fognini.