Wimbledon 2025 Alcaraz stupito da Fognini | Può giocare fino a 50 anni

Dopo una performance che ha lasciato tutti senza fiato, Fognini si conferma un vero esempio di longevità e passione nel tennis. La sua determinazione dimostra che l’età non è altro che un numero, e l’ispirazione che ci regala è destinata a spingere le future generazioni di campioni. Un vero e proprio inno alla perseveranza e all’amore per il gioco, che continuerà a stupire anche nei prossimi anni.

Carlos Alcaraz resta senza parole di fronte alla prestazione straordinaria di Fabio Fognini sul Campo Centrale di Wimbledon 2025. Nel match di primo turno contro il campione in carica, lo spagnolo si lascia sfuggire un commento eloquente: “Con questo livello di gioco può andare avanti fino a 50 anni”. Una frase che racconta tutta l’ammirazione per il tennista italiano, che a 38 anni continua a sorprendere per classe, tenacia e resistenza. Dopo oltre tre ore e mezza di gioco ad altissima intensità, Fognini regala al pubblico uno smash spettacolare che strappa applausi anche a bordo campo. Tra gli spettatori d’eccezione anche David Beckham, visibilmente colpito dalla performance dell’azzurro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com