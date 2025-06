Wimbledon 2025 | al via lo Slam inglese con Alcaraz e azzurri

Wimbledon 2025 si prepara a infiammare il prato di Londra con emozioni e sfide epiche. Tra campioni affermati e giovani talenti emergenti, l’edizione di quest’anno promette spettacolo e sorprese imperdibili. Oggi, lunedì 30 giugno, inizia lo Slam inglese con grandi protagonisti come Alcaraz e gli azzurri, pronti a scrivere nuove pagine di storia. Tutto sul focus keyword Wimbledon 2025: scopriamo insieme cosa ci attende!

Inizia focus keyword Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 30 giugno, parte lo Slam inglese tra conferme e grandi novità, con diversi azzurri impegnati. Ad aprire il torneo sarà il campione in carica Carlos Alcaraz, che come da tradizione debutterà sul Centrale: il suo avversario sarà Fabio Fognini. Da Berrettini ad Arnaldi, ecco il programma della prima giornata e dove vedere i vari match in tv e streaming. Tutto sul focus keyword Wimbledon 2025: programma e novità. Il più prestigioso torneo di tennis su erba al mondo è finalmente arrivato. Wimbledon 2025 si apre con un'edizione ricca di aspettative e cambiamenti significativi, tra cui un nuovo montepremi che promette di essere il più ricco nella storia del torneo.

