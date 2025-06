Wimbledon 2025 al via il programma di lunedì 30 giugno e dove vedere i match

Wimbledon 2025 prende il via oggi, lunedì 30 giugno, con emozioni da brivido e grandi protagonisti sul campo. Tra gli occhi puntati al Centrale, il campione in carica Carlos Alcaraz affronta il nostro Fabio Fognini in un match che promette spettacolo. Sei pronto a vivere ogni battuta? Segui le dirette e i contenuti esclusivi di Sportface Tv, e non perdere neanche un istante di questo appuntamento imperdibile sull’erba più famosa del mondo.

Inizia oggi, con la sfida tra il campione in carica Carlos Alcaraz e Fabio Fognini, Wimbledon 2025. Tutti i match e come seguirli. Oggi, lunedì 30 giugno, comincia Wimbledon 2025. A dare il via al torneo sull’erba più famoso, sarà la sfida tra il campione in carica Carlos Alcaraz e il nostro Fabio Fognini sul Centrale, come da tradizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Comincia Wimbledon 2025: tutta la messe di italiani in campo tra lunedì e martedì - Comincia Wimbledon 2025, un’edizione da non perdere, con l’Italia protagonista tra le favorite. Da lunedì 30 giugno a martedì 13 luglio, il prestigioso torneo britannico vedrà in campo ben 14 talenti italiani, pronti a sfidare i più forti del mondo.

