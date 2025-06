West Ham informate sulla stella del Liverpool

Il calcio inglese è in fermento: il talento emergente del Liverpool, Harvey Elliott, si prepara a una possibile svolta nella sua carriera. Con appena 22 anni, Elliott ha già conquistato il cuore dei tifosi e ottenuto riconoscimenti importanti, come il titolo di miglior giocatore nel campionato under 21. La notizia di un potenziale trasferimento al West Ham a circa 40 milioni di sterline apre nuovi scenari, lasciando tutti con il fiato sospeso sull’esito di questa intricata trattativa.

Breaking: Harvey Elliott celebra con i suoi compagni di squadra di Liverpool (foto di Mike HewittGetty Images) Secondo quanto riferito, Liverpool è pronto a vendere Harvey Elliott per circa 40 milioni di sterline quest’estate, con West Ham United tra i club per averlo chiesto su di lui. Il 22enne ha davvero attirato l’attenzione di recente, essendo stato appena nominato il giocatore del torneo mentre l’Inghilterra under 21 ha vinto i campionati europei. Tuttavia, è stato complicato per Elliott avere un tempo di gioco regolare a Liverpool e ora potrebbe andare avanti se il prezzo è giusto, secondo il calcio TBR. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: liverpool - west - informate - stella

La stella del Liverpool al Milan: arrivano conferme, può essere il colpo dell’estate - MSN - La voce di mercato accende il tifo rossonero per un'opportunità ghiottissima. Si legge su msn.com

Liverpool-West Ham, le formazioni ufficiali: Salah festeggia il rinnovo, Chiesa fuori - Lunedì 14 aprile Bournemouth- Riporta tuttomercatoweb.com