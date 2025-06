Wesley Juve concreti passi in avanti da parte dei bianconeri! Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo | le ultimissime

Wesley Juve si avvicina sempre di più a un'accelerata decisiva, mentre i bianconeri fanno passi concreti verso il suo acquisto. Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo, portando nuove speranze per il futuro del laterale. Le ultime notizie rivelano importanti sviluppi in questa trattativa, alimentando l'entusiasmo dei tifosi juventini in vista delle prossime mosse di mercato. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa intrigante operazione.

sul futuro del laterale. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Wesley, esterno di proprietà del Flamengo che il calciomercato Juve ha a lungo inseguito in questo Mondiale per Club. Come riportato da Giovanni Albanese mi queste ultime ore Comolli ha intensificato il pressing sul laterale facendo dei passi in avanti verso le richieste del club brasiliano. Filtra ora più fiducia per il buon esito della trattativa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve, concreti passi in avanti da parte dei bianconeri! Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo: le ultimissime

In questa notizia si parla di: flamengo - wesley - juve - concreti

Dal Brasile - Milan, proposto lo scambio Okafor-Wesley: la risposta del Flamengo - Dal Brasile arriva una svolta nel trasferimento di Noah Okafor al Milan: il Flamengo ha risposto alla proposta di scambio con Wesley.

Ora ci aspetta il Manchester City di Guardiola, la prima europea del nostro torneo. Sarà una bella sfida, che dovremo preparare nel migliore dei modi per vincere”. Randal Kolo Muani si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Juventus, soprattutto in Vai su Facebook

Wesley conferma l'interesse di Juventus e Roma: Andare in Serie A sarebbe un passo importante per la mia crescita; Wesley, la Roma ci prova: Gasperini lo contende alla Juve, ecco la richiesta del Flamengo; Wesley: Roma? Lo so, ma non è il momento di pensare al futuro.

Wesley Juve, osservato speciale in Flamengo Bayern Monaco 2-4: come ha giocato l’obiettivo dei bianconeri? I numeri della sua prova - 4: tutti i dettagli sulla prestazione dell’obiettivo di mercato Il Flamengo viene eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi di finale con una ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, fuori i nomi: i tre esuberi fuori dal progetto. Wesley, Comolli fa lo scout a Flamengo-Bayern - Né per il sole di Miami, né per il lusso ovattato delle terrazze sulla spiaggia. Riporta tuttosport.com