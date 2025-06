Welfare in arrivo un maxi concorso da 3.839 posti | Svolta storica per le politiche sociali italiane

Il welfare italiano sta per vivere una svolta epocale con l'arrivo di un maxi concorso da 3.839 posti, annunciato dalla Vice Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Questa iniziativa, sostenuta da uno stanziamento di 545 milioni di euro, rappresenta un passo decisivo verso il rinnovamento dei servizi sociali territoriali, con l’introduzione di figure professionali come psicologi ed educatori. Un’opportunità unica per rafforzare il sistema e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Un maxi concorso da 3.839 posti segna una svolta storica per il welfare italiano. Ad annunciarlo è la Vice Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il rinnovamento dei servizi sociali territoriali. Grazie a uno stanziamento di 545 milioni di euro previsto dal Governo Meloni, per la prima volta saranno introdotte nel sistema pubblico figure come psicologi, educatori e pedagogisti, che affiancheranno gli assistenti sociali – finora unico riferimento professionale nel settore – e personale amministrativo-contabile. “Con queste nuove professionalità – ha dichiarato Bellucci – promuoviamo il lavoro d’équipe nei territori, superando un modello assistenzialista per offrire risposte piĂą efficaci e integrate ai bisogni delle persone e delle famiglie”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Welfare, in arrivo un maxi concorso da 3.839 posti: “Svolta storica per le politiche sociali italiane”

