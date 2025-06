Weah Juve ecco la posizione del club dopo il rifiuto al Nottingham Forest | novità sul futuro dell’esterno americano Cosa succede ora

Weah Juve, la posizione del club dopo il rifiuto al Nottingham Forest segna un punto di svolta nel mercato estivo. La trattativa per cedere gli esterni Timothy Weah e Samuel Mbangula si è arenata, lasciando tutte le ipotesi aperte. Con l’incertezza che regna sovrana, i tifosi si chiedono: cosa succederà ora? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti e le possibili strategie del club per il futuro.

Weah Juve, la posizione del club dopo il rifiuto al Nottingham Forest: cosa succede ora. Tutti gli aggiornamenti anche sull’esterno americano. Focus di Tuttosport anche sul futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula, i due esterni che il calciomercato Juve stava per cedere nella doppia operazione con il Nottingham Forest. Sul piĂą bello è arrivata la fumata nera che ha rimescolato un po’ tutte le carte in tavola. Ora, stando al quotidiano, l’intenzione è quella di provare a trovare una nuova sistemazione ai due. La loro posizione non cambia: la Juve vuole monetizzare dalle cessioni di Weah e Mbangula. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com