Vuoi bloccare le chiamate dei call center? Tra poco ci saranno due nuovi filtri per le chiamate

Se sei stanco di ricevere continue chiamate indesiderate dai call center, abbiamo buone notizie per te. Dal 19 agosto, due nuovi filtri automatizzati entreranno in azione per bloccare le chiamate provenienti da numeri falsi, senza bisogno di installare app o appoggiarsi a soluzioni esterne. Il sistema agirà direttamente sulla rete, proteggendoti in modo semplice e efficace. Ecco tutto quello che devi sapere su questa novità che cambierà il tuo modo di gestire le chiamate.

Dal 19 agosto scatteranno i primi blocchi automatici contro le chiamate con numeri falsi. Nessuna app da installare: il sistema agirà direttamente sulla rete, senza bisogno di interventi da parte degli utenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiamate - vuoi - bloccare - call

Vuoi bloccare le chiamate dei call center? Tra poco ci saranno due nuovi filtri per le chiamate; Bloccare le chiamate moleste del telemarketing: come iscriversi al Registro delle opposizioni col cellulare; Non vuoi più ricevere chiamate indesiderate dai call center? Ecco come fare.

Come bloccare definitivamente le chiamate dei call center sul tuo smartphone Android - Sei stanco di ricevere ogni giorno chiamate dai call center sul tuo smartphone Android? Lo riporta money.it

Riconoscere Call Center da bloccare su Android e iPhone - Navigaweb.net - Sugli iPhone possiamo utilizzare una serie di strumenti utili a riconoscere e bloccare le chiamate in entrata. navigaweb.net scrive